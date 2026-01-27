南市府啟動跨局處空污防制指揮中心 呼籲市民加強空污防護
受新一波冷高壓南下、風速偏弱影響，加上清晨出現逆溫現象，污染物不易擴散，臺南市27日清晨空氣品質明顯轉差。市府掌握空氣品質變化，清晨即啟動跨局處空氣污染防制指揮中心，整合相關單位即時應變，降低空污對市民的影響。
為改善空氣品質，環保局已加強工業污染源管制，針對高排放工廠提高巡查頻率，並要求配合調降產能或啟動降污措施；同時加強道路灑水與清掃作業，特別鎖定交通量大路段及施工工地周邊，減少空氣中懸浮微粒，希望將空污對市民的影響降到最低。
環保局長許仁澤提醒市民做好健康防護，尤其是長者、孩童及心肺或慢性疾病患者，建議減少戶外活動，外出時配戴口罩，並關好門窗，降低污染物進入室內。
環保局也呼籲市民，空品不良期間避免戶外劇烈運動，外出配戴口罩，並隨時留意環保局發布的空氣品質資訊，適度調整行程，共同守護健康與生活品質。
