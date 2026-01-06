南市府因應寒流低溫啟動民政社會聯防 守護獨老

南市府因應寒流低溫啟動民政社會聯防，攜手守護獨居弱勢長者健康。（記者李嘉祥攝）

▲南市府因應寒流低溫啟動民政社會聯防，攜手守護獨居弱勢長者健康。（記者李嘉祥攝）

近日寒流來襲氣溫明顯下降，考量低溫對長者及體弱市民健康影響甚鉅，臺南市政府啟動跨局處合作機制，民政局透過區里系統加強第一線提醒，並結合社會局專業服務資源，降低寒流時失溫健康風險。

市長黃偉哲表示，寒流期間是獨居長者及弱勢族群最需要關心的時候，已責成民政局運用最貼近民眾的區里網絡主動進行聯繫，同時請社會局即時提供必要的社福與照顧資源，讓關懷不只停留在提醒，更能銜接到實際協助，也呼籲市民朋友多留意周遭鄰里，發揮守望相助精神。

廣告 廣告

民政局長姜淋煌指出，里鄰系統是市府最前線服務網路，已透過既有區里系統由各區公所協請里長、里幹事及志工進行寒冬獨老、弱勢戶訪視，主動提醒注意保暖、用電及用氣安全，並關心民眾是否備妥禦寒衣物與基本生活所需；並由社會局提供專業資源支撐，橫向合作形成完整安全網，確保寒流期間高齡及弱勢民眾獲得周全照護。

姜淋煌局長除提醒民眾注意室內保暖、均衡飲食及水分補充，使用電暖器具確保通風安全，也呼籲如發現鄰近獨居長者及弱勢民眾需要協助，可聯繫里長、區公所或相關單位，會即時通報並轉介相關單位處理。