南市府團隊展開賽前集訓 為2026古都半馬暖身備戰

為迎接「2026台南古都國際半程馬拉松」邁入20週年里程碑，台南市政府跨局處組成訓練團隊，展開賽前集訓行動。賽事預定於2026年3月1日在永華市政中心南島路登場，市府希望透過實際參與與規律訓練，帶動更多市民投入運動行列。

台南市副秘書長林榮川、副秘書長徐健麟、主計處處長李錫東、客家事務委員會主任委員陳新裕、市長室秘書林唯莉等人，每週固定一天於台南市體育場接受專業教練指導進行訓練，從基礎體能、跑姿調整到耐力培養，逐步為賽事做好準備。

圖說：南市府團隊於夜間集訓，為2026古都半馬備戰。(圖片來源/台南市政府提供)

台南市長黃偉哲表示，古都馬拉松是台南具國際指標性的運動賽事之一，今年吸引來自36個國家、超過400名國際跑者報名參加。希望透過馬拉松活動，讓更多人培養運動習慣，促進身心健康，也展現台南的城市活力。

副秘書長徐健麟分享，能與同仁一同訓練，不僅提升運動動力，也有助於建立正確的運動觀念。透過團體訓練的氛圍，彼此互相鼓勵與交流經驗，讓跑步成為生活的一部分。

圖說：台南市府團隊展現跨局處齊心推動運動風氣的行動力。(圖片來源/台南市政府提供)

體育局局長陳良乾指出，賽前訓練營的重點不只在於完賽，更著重於跑者的安全與整體準備，包括身體狀況、心理調適與運動知識，讓每位參與者都能安心上場、享受比賽。

今年古都馬以「穿越古今 X 奔向未來」為主題，設有半程馬拉松組（21.0975K）、路跑組（10K）、健康休閒組（5K）及公益健康休閒組（5K），讓跑者在揮灑汗水之餘，也能感受臺南文化與運動交織的魅力。市府也誠摯邀請全國民眾來臺南為選手加油，一同慶祝古都馬20週年。

