南市府團隊相約賽前集訓 備戰2026臺南古都國際半程馬拉松

「2026臺南古都國際半程馬拉松」迎來20週年里程碑，賽事將於2026年3月1日（日）在臺南市政府永華市政中心南島路盛大舉行，臺南市政府跨局處一起以行動支持古都馬，副秘書長林榮川、副秘書長徐健麟、主計處處長李錫東、客家事務委員會主任委員陳新裕、市長室秘書林唯莉等人相約每週一天，委請專業教練於臺南市體育場進行賽前訓練，期盼透過這樣的實際行動，帶動更多市民投入運動行列，一同感受跑步的樂趣與健康活力。

臺南市長黃偉哲表示，古都馬拉松為臺南具國際指標性賽事之一，今年賽事吸引來自36個國家、逾400名國際跑者報名，期望藉由馬拉松賽事及相關活動能帶動運動風氣，讓市民及全國跑者能一同參與，馬拉松活動不僅能提升運動表現，也能讓身心靈更加健康。

臺南市政府副秘書長林榮川、副秘書長徐健麟、主計處處長李錫東、客家事務委員會主任委員陳新裕、市長室秘書林唯莉等人以行動支持古都馬（圖／台南市政府）

副秘書長徐健麟表示，身為本次古都馬拉松的跑者之一，養成規律及定時的運動習慣是必須的，希望藉由賽前訓練建立正確的運動觀念，藉由團體訓練氛圍，提高持續訓練的動力與紀律，並且與跑者們分享與交流經驗心得，讓跑步融入日常生活。

「2026臺南古都國際半程馬拉松」迎來20週年里程碑，賽事將於2026年3月1日（日）在臺南市政府永華市政中心南島路盛大舉行（圖／台南市政府）





臺南市政府副秘書長林榮川、副秘書長徐健麟、主計處處長李錫東、客家事務委員會主任委員陳新裕、市長室秘書林唯莉等人以行動支持古都馬（圖／台南市政府）





臺南市政府體育局局長陳良乾表示，古都馬拉松賽前訓練營不只是為了跑完一場比賽，而是從身體、心理、知識與社群全方位提升跑者表現與安全，創造更高完賽率與更好的跑步體驗。

「2026臺南古都國際半程馬拉松」迎來20週年里程碑（圖／台南市政府）





「臺南古都國際半程馬拉松」即將邁入20週年，市長黃偉哲誠摯地邀請全國的朋友來臺南為選手們加油並一同歡慶古都馬20週年，今年特別以「穿越古今X奔向未來」為主題，賽事包含半程馬拉松組(21.0975K)、路跑組(10K)、健康休閒組(5K)及公益健康休閒組(5K)，讓參賽者在揮灑汗水之餘，也能體驗臺南文化與運動結合的獨特魅力。

