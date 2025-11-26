南市府大專院校市政參訪促進青年公共參與 長大師生至小東社宅瞭解居住政策與城市治理

南市府持續辦理大專院校市政參訪，藉此促進青年公共參與，長榮大學師生至小東社宅瞭解居住政策與城市治理。（記者李嘉祥攝）

為強化青年對城市治理與居住政策的理解，臺南市政府26日辦理「大專院校市政參訪」，由長榮大學企業管理系黃慧玲副教授帶領近30名學生走訪即將於12月11日正式公告招租的宜居小東社會住宅，聽取南市都市發展局團隊簡報說明、基地導覽與現場交流，透過三軸並行方式協助青年深入認識推動社會住宅的政策理念與治理脈絡。

南市研考會副主委陳仲杰代表市長黃偉哲歡迎長榮大學師生走進市府宜居政策第一線；都發局都市住宅科長陳心怡以「臺南市社會住宅辦理情形」為題專題簡報，從「社會住宅只租不售」核心精神切入，依序介紹租金分級、弱勢戶保障比率、通用與無障礙設計等制度規劃，協助學生快速掌握居住政策全貌。

南市社宅迄今已完工1184戶、興建中7982戶，包含規劃中已達12045戶；陳心怡科長也帶領師生實地走訪宜居小東社宅瞭解入口無障礙動線、住宅格局、通用設計細節到公共區域配置；學生穿梭於社宅各處空間，近距離觀察無障礙房型，從友善操作的平台高度、無高低差的空間機能，進一步理解社會住宅如何融合多元族群與永續思維。

學生於參訪過程中也關心社住是否能有效因應高房價與居住不平等問題，主動提問政策配套與推動挑戰，展現高度參與及公共關懷。

市長黃偉哲表示，青年是城市未來的重要夥伴，也是公共政策創新推動力量；市府透過大專院校市政參訪、公部門實習計畫、青年事務委員會、審議民主行動計畫等多元參與平台，打造青年友善公共參與管道；居住議題與青年息息相關，歡迎透過政策學習與現地踏查深化對城市治理理解，共同打造更宜居的臺南。



研考會主委王效文指出，「臺南市大專院校市政參訪計畫」希望透過走進市政現場，讓大專院校青年了解政策推動與行政運作過程；長榮大學師生展現高度參與熱忱，交流熱絡，除開啟對居住正義與城市發展議題的深層思考，也體現青年關懷公共議題的能量，歡迎更多學校踴躍參與，共同培育具備公共治理視野的新世代公民。