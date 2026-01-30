南市府宣布籌設亞洲資產管理中心臺南金融特區 建構特色金融體系吸引資金回流
▲副市長趙卿惠、財稅局長李建賢宣布將籌設亞洲資產管理中心臺南金融特區，建構特色金融生態系，吸引資金回流投資臺南。（記者李嘉祥攝）
響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，臺南市政府籌設「亞洲資產管理中心－臺南金融特區」，30日於永華市政中心舉辦記者會，各家銀行代表均出席，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲宣布評估以中西區及安平區作為示範點（實際範圍與金管會確認協商公告為主），結合歷史金融底蘊與現代港灣優勢，建構特色金融生態系，吸引高資產族群資金回流投資臺南。
市長黃偉哲表示，臺南不僅是文化古都與半導體重鎮，更要轉型為「南方財富管理門戶」，臺南人低調但有實力，過去不少資金流向海外金融中心，此次籌設「台南金融特區」正是要留財引資回臺南，建立完善且具競爭力的金融服務環境，憑藉深厚的隱形冠軍產業實力與世家財富推動法規鬆綁與高階理財工具試辦，將資金留在臺南，並讓南台灣的財富實力從「藏富於民」逐步邁向「專業管財」，為地方發展注入長期動能，也讓國際看見臺南的產業實力。
趙卿惠副市長指出，中西區與安平區是臺南金融機構最早、也最密集的聚集地，具備發展金融特區深厚基礎；市府除以核心城區為起點，也同步布局安平商港、安平科學城、南科三期及樹谷園區等周邊節點，形塑兼具金融、科技與產業動能的發展廊帶；金融特區成立不僅象徵「境內關外」新紀元啟動，更有助串聯港灣開發、產業園區與高端辦公空間，提供金融機構與跨境服務所需的完整環境。
趙卿惠副市長強調，臺南有眾多家族企業與世代資產，金融特區設立將導入更專業的財富管理、家族辦公室、保險與證券服務，並結合創投與新創資源，讓資金「留在臺南、用在臺南」，投入公共建設與產業升級，形成正向循環；市府已備妥完整底盤，期盼吸引國內外金融機構與資產管理業者進駐。
南市財政稅務局長李建賢說明，臺南金融特區將對標國際，導入國際金融業務、高資產業務、跨境金融服務三大核心，除提供國際金融一站式服務、私人銀行與家族辦公室，以及跨境理財服務等22項金融業務，並將偕同金管會提供「臺南金融特區」OBU（國際金融業務分行）、OSU（國際證券業務分公司）及OIU（國際保險業務分公司）租稅優惠大利多與行政支持方案，提升金融機構進駐誘因。
市府強調，臺南金融特區已獲金管會支持設置，有助引進國內外資金落地台南，並與科技產業、綠能建設與長照政策形成良性串聯，透過專業金融工具與私募投資機制，協助國際資本精準對接台南產業需求，促進產業升級，強化臺南於全球供應鏈中的關鍵地位。
