南市府工程施工機具優先納管 公部門帶頭示範黑煙改善更有感

▲南市府推動第一、二級營建工程施工機具自主管理標章制度，並由公部門率先納管，要求各局處及環評工程營建業者優先使用已取得標章機具。（記者李嘉祥攝）

為落實柴油引擎施工機具維修保養並改善黑煙排放等空污問題，臺南市政府持續推動第一、二級營建工程施工機具「自主管理標章」制度，市府公部門並率先示範，要求各局處及環評工程營建業者優先使用已取得標章之機具，並全面提升工地機具納管率，以源頭減量改善空氣品質。

市長黃偉哲表示，柴油施工機具主要污染來自廢氣排放，老舊機具若缺乏保養或使用劣質燃料，容易排放大量粒狀及氣狀污染物；其中黑煙外觀明顯、味道刺鼻，是民眾最直接感受的污染來源，亟需透過管理與改善措施減少排放。

環保局代理局長許仁澤指出，機具黑煙多因燃燒不完全所致，可能來自噴油嘴、噴射泵浦等供油故障，或進排氣阻塞、保養不足、駕駛操作不當等，建議業者加強自主保養（如調整燃油控制系統）、加裝濾煙設備，或汰舊換新，以全面提升機具效能；市府也將「施工機具須取得自主管理標章」納入一億元以上之公共工程及環評工程契約要求，期望業者強化自主管理並積極配合。

許仁澤代理局長強調，取得標章不僅展現企業負責形象，更有助提升南市整體空氣品質，目前自主管理標章依排煙品質分為普級、銀級及金級，統計今年1至10月，一億元以上市府工程施工機具中，金級比率達 61.9%，顯示公部門帶頭示範已逐步提升業界參與度，除期望未來有更多私人企業加入響應，也鼓勵環評工程與公共工程優先採用取得金級標章施工機具，進一步提升機具納管率並加速污染改善。