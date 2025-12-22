南市府工程施工機具優先納管 黑煙改善更有感





為落實柴油引擎施工機具維修保養並改善黑煙排放等空污問題，臺南市政府持續推動第一、二級營建工程施工機具「自主管理標章」制度。市府公部門率先示範，要求各局處及環評工程營建業者優先使用已取得標章之機具，並全面提升工地機具納管率，以源頭減量改善空氣品質。

市長黃偉哲表示，柴油施工機具主要污染來自廢氣排放，老舊機具若缺乏保養或使用劣質燃料，容易排放大量粒狀及氣狀污染物；其中黑煙外觀明顯、味道刺鼻，是民眾最直接感受的污染來源，亟需透過管理與改善措施減少排放。

環保局代理局長許仁澤說明，機具黑煙多因燃燒不完全所致，可能來自噴油嘴、噴射泵浦等供油故障，或進排氣阻塞、保養不足、駕駛操作不當等，建議業者加強自主保養（如調整燃油控制系統）、加裝濾煙設備，或汰舊換新，以全面提升機具效能。

市府已將「施工機具須取得自主管理標章」納入一億元以上之公共工程及環評工程契約要求，期望業者強化自主管理並積極配合。取得標章不僅展現企業負責形象，更有助提升南市整體空氣品質。

目前自主管理標章依排煙品質分為普級、銀級及金級。統計 114 年 1 至 10 月，一億元以上市府工程施工機具中，金級比率達 61.9%，顯示公部門帶頭示範已逐步提升業界參與度。期望未來有更多私人企業加入響應，並鼓勵環評工程與公共工程優先採用取得金級標章之施工機具，進一步提升機具納管率並加速污染改善。

