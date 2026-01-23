南市府強力打擊非法回填廢棄物 環檢警結盟查緝成效卓越





臺南市政府展現守護環境決心，結合臺南地檢署、環境部環境管理署南區中心、市警局刑警大隊及環保局組成「環檢警結盟」，強力查緝非法回填廢棄物。113至114年間，鎖定魚塭及荒地，於七股、善化、安南、關廟、左鎮及南區等地執行搜索與開挖19處30次，查獲多起違法填埋營建混合物案件，全案已由地檢署偵結並依法究辦。

環保局指出，此次聯合稽查動員約350人次、機具20餘輛次，搜索光電案場、荒地及魚塭地78處所，非法回填物包括廢水泥、磚塊、瀝青刨除料、鋼筋、木材、電線、電路板等營建事業廢棄物。

環保局長許仁澤指出，行為人未經許可提供土地回填、堆置廢棄物，或未領有廢棄物清除處理文件而從事相關業務，已違反廢棄物清理法第46條第3款及第4款等規定，違者將處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科最高新臺幣1,500 萬元以下罰金。

至於查獲非法填埋之廢棄物，將責令清理義務人提出清理計畫書辦理後續清理事宜，必要時將邀請專家學者共同審理其改善方案可行性，經審查核准及報請臺灣臺南地方檢察署同意解除證據保全後，要求清理義務人儘速完成廢棄物合法清理工作。

環保局強調，對非法棄置行為「零容忍」，一經查獲即從嚴究辦，絕不寬貸。未來將持續加強查核，除配合檢調單位實地勘驗，環保局亦將持續運用電子圍籬、跨縣市合作等科技執法措施，落實源頭管控，強力打擊不法光電場，及破壞國土、污染環境等犯罪；環境部亦將推動「循環經濟促進法」，結合加強稽核與末端執法，杜絕國土遭非法棄置廢棄物情形。

