南市府快速啟動非洲豬瘟補助機制 補助款即時到位穩定攤商營運

▲南市府快速啟動非洲豬瘟補助機制，加速流程讓補助款即時到位，穩定市場攤商營運。（記者李嘉祥攝）

因應非洲豬瘟禁宰禁運措施對攤商營運所造成衝擊，臺南市政府於經濟部公布「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」後即刻啟動相關協助機制，採分批送件方式辦理，加速造冊流程，確保攤商能及時申領每攤新臺幣3萬元補助。

市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫措施是守護國人健康重要關鍵，市府全力配合中央防疫政策同時，也重視第一線攤商在禁宰禁運期間所承受的營運壓力；在中央補助方案公布後，市府立即整合跨局處資源，並與公會密切合作，全力協助攤商完成申請作業，務求補助款迅速到位，穩定市場秩序、減輕攤商負擔。

經濟發展局長張婷媛指出，此次補助作業時程緊迫、申請件數眾多，市府透過事前盤點、同步造冊及分批送件等方式提高整體行政效率，並主動與經濟部保持密切聯繫，確保申請資料完整正確，讓符合資格的攤商都能順利獲得補助；此外，市府加碼援助的1萬5000元補助金亦陸續展開造冊作業，預計於農曆年前完成核撥，期盼透過多層次支持機制，作為攤商的重要後盾。

市場處代理處長林士群說明截至115年1月6日申請截止日止，共受理公、民有市場攤商439件、非傳統市場攤商173件，合計612件，相關申請資料自114年12月24日起分批提送經濟部審核；經濟部業於115年1月27日核定第一波439件名單並同步啟動撥付程序，提醒攤商留意入帳情形。

林士群代理處長強調，會密切追蹤其餘案件審核進度，協助攤商儘速獲得補助款，並持續關懷市場及攤商經營情形與推動各項市場輔導措施，協助攤商提升營運韌性，未來也會持續推動市場環境優化與產業升級，打造更友善、安心的消費環境，促進臺南傳統市場永續發展，帶動地方經濟穩健成長。