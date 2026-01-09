南市府感謝旅行業經理人協會凝聚觀光動能 公私協力共創臺南旅遊新局

南市觀旅局長林國華感謝旅行業經理人協會於第一線推動旅遊形成、凝聚觀光動能，與市府公私協力共創臺南旅遊新局。（記者李嘉祥攝）

台南市旅行業經理人協會於臺南市總理餐廳舉辦「第十四屆第二次會員大會暨旅遊同業聯歡晚宴」，臺南市政府觀光旅遊局長林國華、社會局長郭乃文出席祝賀，並與來自全台各地旅遊相關產業及公協會代表交流，現場超過320人，充分展現旅遊產業的高度凝聚力與向心力。

黃偉哲市長表示，觀光產業是帶動城市整體發展的重要引擎，而旅行業更是串聯景點資源、市場需求與旅遊體驗的關鍵角色；臺南近年積極推動觀光轉型與升級，從文化古都特色、在地美食品牌，到生態旅遊、主題活動與國際行銷，皆仰賴旅遊產業及各界夥伴共同投入與合作，才能持續發光發熱。

台南市旅行業經理人協會理事長蔣文清感謝市府支持以及全台各公協會深厚情誼，特別是南市觀光產業相關公協會與旅行業攜手合作，齊心為臺南觀光發展努力，也感謝協會全體會員及全台各地飯店、遊樂區、觀光工廠與旅遊相關產業夥伴參與，每位會員與產業夥伴都是推動臺南觀光持續前進的重要力量。

林國華局長指出，臺南有深厚的文化底蘊與豐富觀光資源，感謝南市觀光產業各公協會長期投入觀光推廣、資源整合與產業合作，為臺南觀光奠定穩固基礎，也肯定台南市旅行業經理人協會會員在第一線推動旅遊行程、行銷臺南，成功帶動人潮與觀光產值，對臺南觀光產業發展具有關鍵貢獻；未來市府會持續深化公私協力，攜手各界夥伴串聯觀光產業鏈、推動觀光政策，為臺南觀光產業注入更多創新能量，創造永續共榮旅遊環境。