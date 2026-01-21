南市府慰問新訓役男 副市長姜淋煌致贈農特產品祝賀佳節





臺南市副市長姜淋煌21日代表黃偉哲市長率市府團隊，前往陸軍步兵第203旅，慰問正在接受新訓的臺南市籍役男，除致贈慰勞金及臺南在地農特產品，並逐一分送餐點與飲料為官兵加油打氣。部隊亦回贈感謝狀，感謝市府長期以來的關懷與支援。

市長黃偉哲表示，服兵役是青年人生中重要的歷程，尤其春節期間仍須堅守崗位的官兵更顯辛勞。部隊訓練雖然嚴謹，卻能培養責任感、紀律與團隊合作精神，期勉役男把握服役期間的學習與成長機會，服從指揮、遵守紀律，珍惜同袍情誼；同時也提醒役男在完成訓練與任務之餘，適時與家人聯繫，讓家人安心，共度溫馨佳節。

副市長姜淋煌表示，臺南市政府始終是服役子弟最堅強的後盾，役男在服役期間如有任何疑問或困難，可隨時向部隊幹部或市府兵役單位反映，市府團隊將全力協助，讓每位役男都能安心服役、平安退伍。

