南市府持續關懷楠西地震安置戶 歲末慰訪點亮安居希望





農曆春節將至，適逢楠西地震滿周年，社會局長郭乃文特前往南水分署宿舍安置處，進行「歲末點亮安居希望」慰訪行動。郭局長逐戶送上春節物資與禦寒棉被，實地關懷住戶遷入一年後的生活現況，確保鄉親在熟悉的故鄉土地上，度過一個溫暖、安全的平安年。

回顧 114 年「0121 楠西地震」，市府在災後第一時間設置臨時收容所。考量災民多為高齡長輩，且生活重心與農作密不可分，黃偉哲市長指示「以在地安置為優先」，積極協調經濟部水利署南區水資源分署，提供 34 戶宿舍作為安置空間。透過市府與民間資源的串聯，優化居住環境，讓鄉親無需遠離家園，能持續與鄰里扶持。

黃偉哲市長表示，災後重建是一場馬拉松，市府的責任不僅是提供遮風避雨的屋頂，更是要守護鄉親的情感根基。楠西鄉親對土地有著深厚連結，透過在地安置，讓韌性城市的溫情在鄰里間流動，這就是最安定的力量。

地震一年來，社會局社福中心力量從未撤離。除了透過社工與志工長期追蹤受災戶家庭生活狀況，評估不同需求給予福利諮詢與心理支持，更透過 DIY 香包、頌缽音療等活動協助災民釋放壓力。

在本次慰訪中，居住於南水分署宿舍的80歲蔡洪阿嬤，因脊髓手術後行動不便，社工人員長期關懷訪視，每次見面阿嬤總是面帶笑容、雙手合十表達感謝。近日社工得知阿嬤長期使用的床墊已出現變形，影響睡眠品質與身體舒適度，郭乃文局長特別親自將新床墊與棉被送至住處關懷。阿嬤緊緊牽著郭局長的手，感性地表示：「感謝社會局一年來一直關心大家。」場面溫馨感人。

