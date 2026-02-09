南市府持續關懷楠西地震安置戶 社會局歲末慰訪入住戶點亮安居希望

南市社會局長郭乃文代表市長黃偉哲至南水分署宿舍安置處展開歲末點亮安居希望慰訪行動，逐戶送上春節物資、禦寒棉被與關懷生活現況。（記者李嘉祥攝）

▲南市社會局長郭乃文代表市長黃偉哲至南水分署宿舍安置處展開歲末點亮安居希望慰訪行動，逐戶送上春節物資、禦寒棉被與關懷生活現況。（記者李嘉祥攝）

農曆春節將至，適逢楠西地震滿周年，臺南市長黃偉哲心繫受災鄉親，指示社會局長郭乃文代表至南水分署宿舍安置處展開「歲末點亮安居希望」慰訪行動，逐戶送上春節物資與禦寒棉被，實地關懷住戶遷入一年後的生活現況，確保鄉親度過溫暖、安全的平安年。

去年0121楠西地震發生後，市府災後第一時間設置臨時收容所；考量災民多為高齡長輩，且生活重心與農作密不可分，黃偉哲市長要求「以在地安置為優先」，經協調經濟部水利署南區水資源分署提供34戶宿舍作為安置空間，透過市府與民間資源串聯優化居住環境，讓鄉親無需遠離家園能持續與鄰里扶持。

住在南水分署宿舍的80歲蔡洪阿嬤脊髓手術後行動不便，社工人員長期關懷訪視，每次見面阿嬤總是面帶笑容、雙手合十表達感謝，近日得知阿嬤長期使用的床墊已出現變形，影響睡眠品質與身體舒適度，郭乃文局長特別將新床墊與棉被送至住處關懷；阿嬤開心社會局一年來持續關心大家。

黃偉哲市長表示，災後重建是一場馬拉松，市府的責任不僅是提供遮風避雨的屋頂，更要守護鄉親的情感根基；楠西鄉親對土地有著深厚連結，透過在地安置，讓韌性城市的溫情在鄰里間流動，是最安定的力量。

郭乃文局長強調，地震一年來社會局社福中心力量從未撤離，服務也不會因地震滿一年而停止，除透過社工與志工長期追蹤受災戶家庭生活狀況，評估不同需求給予福利諮詢與心理支持，更透過做香包、頌缽音療等活動協助災民釋放壓力，持續陪伴鄉親成為最堅實的後盾；看到蔡洪阿嬤安心笑容，正是精準且即時資源連結所帶來的具體成果；春節期間市府關懷服務不打烊，也會持續完善社會福利網絡，陪伴安置戶守望相助，共度平安溫暖的新年。