南市府接管康寧大學預算刪除

台南市議會第四屆第十次臨時會閉幕，共刪除市府一一五年度總預算六千七百餘萬元。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市議會第四屆第十次臨時會十九日進行二、三讀會及閉幕，針對康寧大學三筆經費，當初定期會審查時，各保留一千元，刪除五千三百零五萬九千元經費，因市府有所考量，在臨時會最後一天，由議員周嘉韋於臨時動議時提出復議案，該案在大會引發廣泛討論，有支持、有反對，幾經討論，該案維持刪除，共刪除市府明年度預算六千七百餘萬元。

康寧大學相關經費，包括財稅局提出的房屋建築設備費三千萬元、經發局土地租金一千三百一十萬元兩千元及九九六萬元的管理費用，總經費高達五千三百零六萬兩千元，在局室審查時，議員意見就紛陳，臨時會時，改由周嘉韋提出復議動議，多位議員加入附議。

市長黃偉哲針對該案強調，尊重地方意見，該案若獲得通過，會追加減編列預算。支持該案的郭清華力陳購置康寧大學對地方發展甚有助益，穎艾達利則質疑經費一旦通過，在規劃尚未完善前，等於浪費公帑，質疑市府為私立法人擦屁股。蔡育輝、黃麗招、邱昭勝、李中岑等人陸續發言，有的批評經發局毫無溝通，質疑欲強渡關山、情緒勒索，議員甚至成為阻擋預算的代罪羔羊，對急著復議大感不滿。因議員情緒開始不佳，甚至動怒，經主席邱莉莉緩頰裁示，由提案人周嘉韋撤案，明年三月召開臨時會時，進行專案報告，若有需求，再進行追加預算。

台南市一一五年度總預算歲出編列一二七０億餘元，十八日議會挑燈夜戰，十九日進行二、三讀會，其中歲出刪除六七四四萬兩千三百三十四元，刪除比例甚低，歲入則一毛未刪；另，台南市交通作業基金（交通局主管）刪減四一四萬元，其他依審查意見通過，在下午五時四十分，順利完成總預算三讀。