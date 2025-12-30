南市府推動喜樹灣裡重劃與防洪建設 打造南台南宜居新典範





台南市政府推動「喜樹灣裡市地重劃暨代辦區外灣裡1滯洪池及抽水站工程」，已於114年9月底圓滿完工。市府今（30）日舉行啟用典禮，由市長黃偉哲主持，正式宣告重劃區及灣裡1抽水站啟用，展現市府在城市治理、公共建設與防洪韌性上的整體成果。

市長黃偉哲表示，台南市喜樹灣裡市地重劃、代辦區外灣1滯洪池及抽水站工程在3年內完工，可說是一件極為難能可貴的事。此區是台南最南邊的新興重劃區域，開發區內土地多為公有，且住宅區、商業區占有相當比例、亦有觀光特區，開發完成後可充分活化閒置之中央住宅基金土地，且期許能與中央合作共同推動社會住宅政策及發展觀光，滿足隨著地方發展而上升的社會住宅需求量及促進地方繁榮，同時一併解決重劃區開發及周邊淹水問題，為中央、地方及在地居民創造三贏的局面。

廣告 廣告

地政局說明，重劃工程在喜樹、灣裡地區共設置4座的地下滯洪池及抽水站，總滯洪量體達1萬1,800立方公尺，其中位於萬年殿北殿旁的灣裡1滯洪池及抽水站，感謝內政部國土管理署補助2億2千6百餘萬元經費，充分節省重劃工程及市府的費用負擔，且能快速將水量抽排到喜灣大排內，並且配合水利局去年甫完成的喜灣大型抽水站，未來不必擔心颱風、豪大雨造成淹水災情。

地政局長陳淑美表示，喜樹灣裡市地重劃區是面積達29.59公頃的開發區，開發完成後提供道路、公園綠地、停車場用地等公共設施11.49公頃，其餘住宅區、商業區及觀光特區18.10公頃，主要打造一個新興生活居住區塊，為了落實中央社會住宅政策，將會先行以公辦都更方式進行社宅規劃，預計提供200~300戶社宅。另外觀光特區土地台南市政府已經與國有財產署簽訂M O U，預計規劃做B O T，發展觀光飯店等相關產業，活化南區觀光機能。開發區工程設計部分，區內管路、管線採用地下共同管道方式建置，另外人行步道、綠地及停車場排水設施以透水混凝土搭配透水井及地下排水盲溝取代傳統水溝設計，雨水入滲地底充分發揮節能減碳，降低熱島效應，以達到海綿城市的目標。

地政局表示，重劃工程團隊自規劃階段到施工完成，皆用心無私的付出，於規劃設計階段即已獲得「2022年國家卓越建設獎-最佳規劃設計類優質獎」，在施工階段更獲得「2024年第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎-公共工程類優等」、「2025年榮獲第7屆台南市政府公共工程優質獎-特優」、「2025年國家建築金獎-公共建設優質獎-施工品質類」、「2025年第25屆公共工程金質獎-公共工程品質優良獎佳作」等5大獎項。

更多新聞推薦

● 陳亭妃1/1-1/11鐵馬行動 扶龍王王世堅力挺「勳章說」成信物