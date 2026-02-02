南市府攜手中華電信首辦寒假機器人營隊

南市教育局攜手中華電信首辦寒假機器人營隊。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕南市教育局寒假首度與中華電信合辦「AI及機器人寒假學習營」，為國小中、低年級學生設計2日課程，從生活經驗出發引導孩子認識人工智慧與機器人運作的基本概念。溪南場活動今於安平區石門國小正式展開。

市長黃偉哲表示，AI機器人已是未來趨勢，孩子們不只是彼此競爭，更將與全國、甚至全球的同齡學生一同成長，因此，市府透過與中華電信、學校等攜手合作，推動AI機器人寒假營隊，盼望藉由全面系統性的課程，讓孩子能夠及早接觸人工智慧與機器人科技的基本運作概念，並使學生「不僅贏在起跑點，更有機會贏在終點」。

黃偉哲指出，營隊開放報名僅4天即全數額滿，顯示學生與家長對AI與機器人入門學習具有高度期待。市府目前正進行機器人相關應用的試驗與訓練，未來也規劃讓孩子們有機會實地到市政府與機器人互動，拉近科技與生活的距離。他也期盼學生在營隊結束後，回到學校仍能保持對科技的熱情，不斷探索新知，深化AI與機器人領域的學習能量，市府未來也將持續結合產官學資源，透過營隊與實作課程，培養具備科技素養的未來世代。

本次寒假學習營活動於溪南、溪北各辦理1場次，課程分為「AI體驗」與「機器人實作」兩項學習重點，第1天以人工智慧為主，透過影像辨識、人臉關鍵點偵測等活動，讓學生實際觀察電腦如何「看見」與「判斷」，初步理解AI的運作邏輯。

第2天則以機器人操作為核心，引導學生透過指令控制與動作回饋，體驗從下指令到完成任務的完整流程。此外，課程強調動手操作與即時回饋，讓中、低年級學生在實作中建立對AI與機器人運作的基本概念，為後續科技學習累積具體經驗。

中華電信台南營運處總經理蔡旻宏表示，中華電信長期投入科技教育與社會參與，此次與台南市政府合作辦理AI及機器人學習營，正是企業落實社會責任的重要實踐，而課程設計特別針對中、低年級學生的學習特性，透過具備即時回饋與視覺互動的教學方式，提升孩子的專注度與參與感，引導學生在操作過程中培養對AI科技的理解與信心。

