南市府攜手旅行業經理人協會 凝聚觀光動能 共創臺南旅遊新局

【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市旅行業經理人協會日前於1月6日在臺南市總理餐廳隆重舉辦「第十四屆第二次會員大會暨旅遊同業聯歡晚宴」，臺南市政府觀光旅遊局林國華局長、社會局郭乃文局長蒞臨出席祝賀，並與來自全臺各地旅遊相關產業及公協會代表齊聚一堂，現場超過320人共襄盛舉，充分展現旅遊產業的高度凝聚力與向心力。

黃偉哲市長表示，觀光產業是帶動城市整體發展的重要引擎，而旅行業更是串聯景點資源、市場需求與旅遊體驗的關鍵角色。臺南近年積極推動觀光轉型與升級，從文化古都特色、在地美食品牌，到生態旅遊、主題活動與國際行銷，仰賴旅遊產業及各界夥伴共同投入與合作，才能持續發光發熱。

觀光旅遊局林國華局長表示，臺南擁有深厚的文化底蘊與豐富的觀光資源，觀光產業的持續成長，仰賴政府與民間公協會、旅遊產業夥伴的共同努力。感謝臺南市觀光產業各公協會長期投入觀光推廣、資源整合與產業合作，為臺南觀光奠定穩固基礎，也肯定台南市旅行業經理人協會會員在第一線推動旅遊行程、行銷臺南，成功帶動人潮與觀光產值，對臺南觀光產業發展具有關鍵貢獻。

台南市旅行業經理人協會理事長蔣文清表示，感謝臺南市政府長期以來的支持與肯定，也感謝全臺各公協會的交流與深厚情誼，特別是臺南市觀光產業相關公協會與旅行業攜手合作，齊心為臺南觀光發展努力；同時也特別感謝經理人協會全體會員的踴躍參與，以及來自全臺各地飯店、遊樂區、觀光工廠與旅遊相關產業夥伴的熱情支持，齊力促成會員大會暨聯歡晚會圓滿成功，每一位會員與產業夥伴，都是推動臺南觀光持續前進的重要力量。

觀旅局表示，未來市府會持續深化公私協力，攜手各界夥伴串聯觀光產業鏈、推動觀光政策，為臺南觀光產業注入更多創新能量，創造永續共榮的旅遊環境。(照片觀光旅遊局提供)