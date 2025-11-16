南市府攜手5家飯店業者 提升虱目魚品牌價值

記者王勇智／臺南報導

為提振地方經濟，重新擦亮「虱目魚王國」的招牌，臺南市政府農業局辦理「虱目以待 好味登場」活動，並於今（17）日辦理宣傳記者會；活動邀集臺南市5家飯店業者協力，整合資源推出使用臺南優質虱目魚作為主題食材的料理，提升臺南虱目魚的品牌價值。

臺南市農業局指出，臺南為全臺虱目魚重鎮，從養殖、加工到餐飲通路形成完整、堅實的產業鏈，發展出獨特的虱目魚文化，也是享譽國際的招牌亮點。市府會持續保持豐沛的行銷量能，推廣臺南虱目魚的豐腴美味，不僅要吸引人潮也要刺激買氣，進而帶動整體產業發展。

農業局說明，從即日起至12月15日止，南市府與5家飯店(禧榕軒大飯店、臺南維悅酒店、臺南大員皇冠假日酒店、臺南台糖長榮酒店、臺南老爺行旅)合作推出以虱目魚為主題設計的菜品，包括府城虱目魚希臘沙拉、避風塘虱目魚柳、虱目魚鬆蛋糕、府城牛奶魚燒賣、鼓汁虱目魚豆腐堡等，歡迎市民朋友於活動期間至合作飯店消費，飽啖臺南最在地也最新潮的虱目魚料理。

臺南市長黃偉哲出席活動時表示，英國Time Out雜誌票選臺南為亞洲10大街頭美食城市的第6名，也是全臺灣唯一入選。而虱目魚是具代表性的臺南街頭美食，包括虱目魚皮、魚肚、魚鰭，還有魚腸，都是讓人垂涎三尺的好味道。虱目魚經過處理去魚刺，再由飯店主廚融入巧思，登上大雅之堂成為美饌，歡迎大家來臺南品嚐最美味、在地的虱目魚料理。

臺南市政府農業局辦理「虱目以待 好味登場」活動，於今日辦理宣傳記者會；活動邀集在地5家飯店業者，推出使用臺南優質虱目魚作為主題食材的料理。（臺南市政府提供）

