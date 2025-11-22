南市府日本日餐敘交流表揚長期投資日系企業 加深台日交流吸引加碼投資

南市府舉辦日本日餐敘交流活動，表揚長期投資臺南的日系企業，期加深台日交流，也吸引更多日商來臺南投資。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府積極推動臺南與日本間交流，特舉辦「2025臺南市日本日餐敘交流活動」，副市長葉澤山代表市長黃偉哲，率經濟發展局副局長蕭富仁等市府團隊出席，與日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、國科會南部科學園區管理局長鄭秀絨、臺南市台日文化友好交流基金會李退之董事長、臺南市日本人協會奧西克彥理事長及多位日本企業在台主管共聚一堂，並透過表揚長期投資臺南的日系企業，讓日商感受市府團隊的用心與重視，除增進彼此合作情誼，也期盼引領更多優質日商加碼投資、根留臺南。

黃偉哲市長表示，臺南是台灣與日本淵源最深的都市，不僅保有許多日治時期建築，也與日本地理位置相近，於經濟、貿易、文化、教育等各方面交流密切，日本同時也是南市最大投資國，目前在臺南日商已逾百家；臺南近年以「南科、沙崙」雙引擎產業發展模式為主取得良好佳績，除了南科半導體、人工智慧產業聚落形成，也成功爭取國發會通過南科沙崙生態科學園區，大幅提升沙崙地區的技術創新能力，並且為企業提供更多創新發展的機會。

經發局長張婷媛指出，市府積極營造良好投資環境，為達「安商」、「留商」目標，持續透過單一窗口協助日商解決各項投資面臨問題，提供協助與支持，使在臺南的日本朋友與日商能安心進駐與投資；臺南與日本關係密切，官方民間交流頻繁，市府也持續組團赴日參加大型推廣活動，如東京國際禮品及家居品展、東京國際食品展等，透過臺日交流創造更多不同領域的合作與熱度，加深雙方文化、經濟等各方面合作模式，也歡迎國內外優質企業至南市建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益。