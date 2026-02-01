南市府正視道安數據滾動檢討事故風險 新年度推進多元道安提升計畫
▲南市府正視道安數據滾動檢討事故風險，新年度同步推進多元道安提升計畫。（記者李嘉祥攝）
交通部公布114年1至10月全國交通事故統計，臺南市政府對於交通事故死亡人數偏高情形高度重視，針對所有死亡事故逐案現勘，除短期可優化的交通工程設施立即執行外，亦彙整應強化交通安全宣導內容提供道安會報各小組加強宣導，115年並啟動道路交通安全多元提升計畫，整合工程、教育與執法三大面向共規劃33項具體執行工作，持續優化整體交通安全改善成效。
市長黃偉哲指出，維護交通安全是一場長期戰役，需中央與地方合作，市府將交通安全列為市政首要重點，道安團隊持續滾檢討精進防制工作，從工程、教育、執法三面向精準防制，跨局處協力整合，以數據為依據，持續追蹤事故熱區與族群特性；面對事故偏高情形加強熱區巡查、規劃順安專案與精準執法，優化高風險路口設計，同時深耕交通安全教育，擴大校園、社區及高齡族群的宣導深度，期建立長期安全文化。
交通局長王銘德說明南市幅員廣闊、機車使用比高，且隨著高齡結構化趨勢，近年事故風險攀升，依據114年1至10月份30日死亡事故資料分析，使用運具仍以機車占比64.8%最高，高齡者比例則有48%，為兩大核心風險族群；而死亡事故以「恍神、緊張、心不在焉」等分心駕駛導致肇因占比2成最高，研判與駕駛習慣、精神狀態、個人因素高度相關；另機車自撞死亡案件亦近2成，多為操控失誤、高齡者反應能力下降有關。
王銘德局長進一步說明，市府道安團隊自114年第二季全面啟動事故風險管理機制，針對高風險路段、事故熱點與高齡者、機車族群等關鍵族群，採取工程優化、精準執法與分齡分眾教育並進的多元策略，並以「穩定降低風險」為核心治理及改善目標；115年新年度啟動的道路交通安全多元提升計畫包含高風險路口系統性改善、事故熱點精準管理、高齡與機車族群專屬防制方案，以及強化事故分析與風險預警機制，透過制度化與分級管理方式，持續優化整體交通安全改善成效。
王銘德局長也強調，交通安全改善非一蹴可幾，而是需要持續、制度化且跨局處協作的長期工程，未來會持續滾動檢討事故特性及防治工作，並與中央保持密切合作，在政策、資源與制度面共同精進，確保各項防制作為能夠持續累積效果，以穩健步伐守護市民用路安全。
