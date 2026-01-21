南市府正視道安數據滾動檢討事故風險 115年道安多元提升計畫同步推進

▲市長黃偉哲表示將交通安全列為市政首要施政重點，全面從工程、教育、執法三面向精準防制，並透過跨局處協力整合，以數據為依據，持續追蹤事故熱區與族群特性。

【記者 劉秋菊／台南 報導】交通部公布114年1至10月全國交通事故統計，台南市政府對於交通事故死亡人數偏高情形高度重視，已針對所有死亡事故逐案現勘，除短期可優化的交通工程設施立即執行外，亦彙整應強化的交通安全宣導內容提供道安會報各小組加強宣導，單月事故集中並未代表整體交通安全治理方向就此失效，就整體結構數據觀察，南市114年1-10月份事故受傷人數相較113年同期減少90人，行人累積1到10月份30日行人死亡共20人，比113年同期少了6人，相關防制作為正持續往正向方向推進。

廣告 廣告

▲交通局王銘德局長指出，在政策、資源與制度面共同精進，確保各項防制作為能夠持續累積效果，以穩健步伐守護市民用路安全。

市長黃偉哲表示，維護交通安全是一場長期戰役，需由中央與地方攜手合作，並由市府道安團隊持續滾檢討精進防制工作，市府團隊將交通安全列為市政首要施政重點，全面從工程、教育、執法三面向精準防制，並透過跨局處協力整合，以數據為依據，持續追蹤事故熱區與族群特性。市府面對事故偏高的情形，已立即加強熱區巡查、規劃順安專案與精準執法，優化高風險路口設計，同時深耕交通安全教育，擴大校園、社區及高齡族群的宣導深度，市府道安團隊要的不只是短期改善，而是建立長期安全文化，讓市民朋友的每一段路都能更安全、更安心。

交通局局長王銘德表示，台南市幅員廣闊、機車使用比高，且隨著高齡結構化趨勢，近年事故風險攀升，依據114年1至10月份30日死亡事故資料分析，使用運具仍以機車占比64.8%最高，高齡者比例則有48%，為兩大核心風險族群。死亡事故中以「恍神、緊張、心不在焉」等分心駕駛導致肇因占比2成最高，研判與駕駛習慣、精神狀態、個人因素高度相關；機車自撞死亡案件亦近2成，多為操控失誤、高齡者反應能力下降有關。市府道安團隊自114年第二季已全面啟動事故風險管理機制，針對高風險路段、事故熱點與高齡者、機車族群等關鍵族群，採取工程優化、精準執法與分齡分眾教育並進的多元策略，並以「穩定降低風險」為核心治理及改善目標。

王銘德局長進一步指出，市府在115年更啟動道路交通安全多元提升計畫，整合工程、教育與執法三大面向，規劃33項具體執行工作，包含高風險路口系統性改善、事故熱點精準管理、高齡與機車族群專屬防制方案，以及強化事故分析與風險預警機制，透過制度化與分級管理方式，持續優化整體交通安全改善成效。

交通局強調，交通安全改善並非一蹴可幾，而是需要持續、制度化且跨局處協作的長期工程，未來仍將滾動檢討事故特性及防治工作，並與中央保持密切合作，在政策、資源與制度面共同精進，確保各項防制作為能夠持續累積效果，以穩健步伐守護市民用路安全。(照片交通局提供)