南市府添洗蚵機 助力蚵農

台南牡蠣產量是全台第二大，市府積極推廣「台南蚵」產銷認證，但仍有蚵農採收時被中盤商壓低收購價格，加上從業人口老化，產銷競爭力降低。為此，台南市農業局等農政單位輔導業者優化加工場域，補助建置洗蚵機等省工設備。農業局長李芳林表示，透過這些政策幫助蚵農節省人力，降低成本增加收益。

台南市政府與南市、南縣區漁會從113年起合作推動「台南蚵」產地品牌標章，用這個標章鼓勵台南蚵農透過水產溯源或產銷履歷搭配使用，幫助消費者在選購時更清楚辨識鮮蚵的來源，買到可溯源的鮮蚵，吃得更安心、更信任「台南蚵」的品牌。

北門區蘆竹溝是台南主要的產蚵區，當地有200多戶養蚵人家，在地蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會積極推動「台南蚵」的品牌認證，協會理事長邱永仁最近引進一部中大型洗蚵機，用來洗選自家採收的蚵仔，也幫助當地蚵農，用機器洗選採收蚵仔以節省人力。

邱永仁表示，洗蚵機抽取海水洗蚵，清除蚵殼上的水草、雜物，再循環流回海水養殖池中，不會造成水資源浪費，一天可以洗200簍的新鮮蚵仔，比起人工洗選，2個人1天洗不到10簍，效率大幅提升，省下約100人次人力，可以轉做剝蚵、洗選、包裝等，達到降低成本、提高收益的目標。

農業局表示，養蚵業者添購這些省工設施，透過養殖發展協會輔導協助，向農業部申請補助，農業局協助輔導進行場域優化、節省人力、提高品質，打響「台南蚵」的品牌名號。