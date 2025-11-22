南市府爭取災損菱角農業資材補助 11/28前申請

臺南菱角受七風災及西南氣流影響生長特性，恐有減產等遲發性災損，市府協助爭取農業資材補助。（記者李嘉祥攝）

七月風災及西南氣流影響中南部地區，臺南部分菱角田區雖未達天然災害現金救助門檻，但農民仍反映影響菱角生長恐有減產等遲發性災損，經市府爭取，農業部將補助菱角農民購買石灰等資材費用，市長黃偉哲呼籲符合未領有農業天然災害現金救助的菱角受災農戶，於十一月廿八日前儘速向土地所在地區農會提出申請。

農業局長李芳林表示，市長黃偉哲為減輕農民損失，積極爭取補助農民生產所需資材；經農業部同意種植菱角田區補助購買石灰等農業資材，每公頃最高一萬元，且每一補助對象最高一萬元。

李芳林局長呼籲符合資格的農民，可攜帶種植菱角證明及其土地證明文件（如現地種植照片、農產品銷售證明等）、土地所有權證明文件（如土地所有權證明文件或種稻及轉契作、休耕申報書農民收執聯），並檢附購買農業資材憑證正本，於期限前向土地所在農會提出申請。