南市府獲中央補助2,950萬元 辦理5行政區自來水延管工程





台南市府為改善無自來水地區用水問題，積極向中央爭取補助經費，115年度經濟部水利署「無自來水地區供水改善計畫」延管工程評比，獲核定施作南市楠西區照興里及灣丘里北勢仔等6案供水延管工程，總工程經費新臺幣2,950萬元，改善楠西區、南化區、新化區、善化區及安定區等5行政區用水，全部工程預定於115年12月前完工。經統計，南市共爭取自來水延管工程經費達4.9億元，施作113案供水延管工程，受益戶數870戶。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，臺南市供水普及率99.06%，惟部分山區過去因自來水工程設置加壓站及配水池相關土地取得不易、延管總工程經費偏高，加上部分住戶沒有合法的房屋使用執照，致無法順利獲水利署核定施作，為改善山區用水問題，市府主動爭取中央經費並協調需求土地，已陸續解決部分偏遠山區自來水延管問題，今年度再順利爭取1,440萬元施作「楠西區灣丘里北勢仔供水延管工程」，預計115年12月前完工通水，將完成梅嶺風景區全線供水，除解決沿線各部落及遊客用水問題外，亦帶動梅嶺風景區觀光產業，有助於臺南山區整體經濟發展。

經濟發展局局長張婷媛表示，為提升自來水普及率，針對無自來水地區，經發局與台灣自來水公司第六區管理處邀集相關單位實地勘查，確認相關費用、環境條件及評比各項內容，並積極協助民眾取得接水相關文件，向經濟部水利署提報評比，市府亦將持續編列「無自來水地區供水改善計畫－自來水延管工程」配合款，分擔評比案件工程經費，降低成本，提升評比排序，以獲水利署經費補助，推動南市無自來水地區延管工程，解決民眾飲水問題。

更多新聞推薦

● 傳卓榮泰選台北市長？ 黃暐瀚：不太可能！