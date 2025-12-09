南市府率業者進軍杜拜國際汽車零配件維修工具暨輪胎展
▲南市府率業者進軍杜拜國際汽車零配件維修工具暨輪胎展，以共同參展整體拓銷方式，提升轄內企業國際能見度。（記者李嘉祥翻攝）
為協助臺南優質中小企業強化海外布局、拓展多元國際市場，臺南市政府經濟發展局今年12月9日起率領轄內汽車零配件廠商參加為期三天的「2025杜拜國際汽車零配件、維修工具暨輪胎展」，以共同參展拓銷模式提升南市企業國際能見度與合作商機。
市長黃偉哲表示，近年國際局勢與供應鏈持續變動，尤其美國實施對等關稅政策後，全球製造業分工及貿易格局再現重組趨勢；市府積極協助轄內企業提前布局海外市場，建立多元銷售市場策略，降低企業面對關稅調整及全球貿易風險之衝擊。
經發局長張婷媛說明此次領團參與杜拜汽配展，不僅能貼近中東買家需求，進而擴及東歐、非洲門戶，也能展示臺南汽配產業的完整供應鏈實力；市府也規劃設計英文共同型錄，將參展產品以統一設計色調呈現，更強化專業感與設計感，提升國際行銷力與品牌識別度，期盼協助企業在全球舞台上創造更多合作契機與外銷成長動能。
副局長蕭富仁指出，今年參展團隊以引擎活塞、汽車感應器、馬達、風散、煞車片、後視鏡、維修工具等類型產品為主，攤位行銷上 以「Auto Partner」為主軸，展現臺南於全球汽配供應鏈上重要夥伴地位；此外也事前邀請當地專業買家在展會期間到臺南攤位進行面對面洽談，強化連結與媒合效率，同時安排南市業者拜訪 HIGHWAY AUTO、Right Way Auto等當地知名汽車配件供應商，藉此建立更緊密的合作交流平台，期待未來在技術、供應鏈整合或市場拓展等方面開花結果。
張婷媛局長強調，此次行不僅只是展覽參與，更是臺南推動產業國際化的重要策略布局之一，期透過中東市場趨勢建立跨國合作網絡，協助轄內相關產業掌握全球脈動，未來也將持續從行銷推廣、產業升級、人才培育等多面向入手，促進產官學研協力合作，共同打造臺南產業新價值鏈。
