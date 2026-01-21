南市府率隊慰問新訓役男 致贈慰勞金

臺南市政府昨（二十一）日舉行春節慰問活動，副市長姜淋煌代表黃偉哲市長率隊至陸軍步兵第二零三旅慰問正接受新訓的臺南市籍役男，提前向官兵祝賀新春佳節；副議長林志展等多位議員、永康區長李皇興、官田區長洪聰發、安南區長魏文貴、軍人服務站長劉可雲等均出席致意；旅宋蔚達熱情接待到訪人員及回贈感謝狀，感謝市府長期以來的關懷與支援。

市長黃偉哲表示，服兵役是青年人生中重要歷程，尤其春節期間仍須堅守崗位的官兵更顯辛勞；部隊訓練雖然嚴謹，卻能培養責任感、紀律與團隊合作精神，期勉役男把握服役期間的學習與成長機會，服從指揮、遵守紀律，珍惜同袍情誼。

廣告 廣告

姜淋煌副市長代表市府致贈慰勞金及臺南在地農特產品，並分送餐點與飲料慰勉官兵。

他提醒役男在完成訓練與任務之餘，應適時與家人聯繫讓家人安心，也強調市府是服役子弟堅強的後盾，役男在服役期間如有任何疑問或困難，可隨時向部隊幹部或市府兵役單位反映，市府團隊會全力協助，讓每位役男都能安心服役、平安退伍。