南市府積極拓展海外新藍海市場 無刺虱目魚排外銷澳洲





台南漁產品繼今年2月裝櫃外銷澳洲，近期再度傳出佳音，台南市政府20日舉辦「台南漁產澳洲食品展封櫃記者會」，市長黃偉哲宣布，台南漁產品成功推進澳洲市場，本次將出口1個20呎冷凍貨櫃的虱目魚排，展現市府推動漁產品外銷的豐碩成果。

黃偉哲表示，虱目魚為台南深具特色的代表漁產之一，不僅味美且營養價值高，被譽為「牛奶魚」，可惜因多刺，讓許多人卻步，但現在已開發出無刺虱目魚，其滋味風靡無數人，不僅台灣民眾喜歡，參展多項國際食品展，更深獲海外人士肯定。

廣告 廣告

黃偉哲說，本次廠商接獲虱目魚排訂單，提供澳洲的消費者品嚐美味虱目魚，使虱目魚不僅是美食界的台灣之光，更被澳洲看見，也讓台南農漁民心血及努力受到肯定。感謝商研院與市府、業者一起衝，共同開拓台南虱目魚的新藍海。

市府農業局說明，今年9月的澳洲食品展中，台南館共設置6大展位，其中鮮饌國際有限公司展出多樣冷凍漁產與即食料理，包括虱目魚排、虱目魚肚及虱目魚丸等產品，充分展現台南在漁業加工技術與飲食文化上的深厚底蘊。

農業局指出，虱目魚為台南極具象徵性的在地魚種，肉質鮮美、營養豐富，對澳洲市場而言仍屬新興食材，展覽期間吸引眾多買主、僑胞及當地消費者駐足詢問與試吃，反應相當熱烈。隨著展覽圓滿落幕，後續訂單不斷湧入，成功促成台南漁產正式出口澳洲市場，展現本市漁產業者的國際競爭力，也為台南優質漁產開拓海外市場奠下重要的里程碑。

農業局長李芳林表示，為協助本市漁產品外銷升級，市府近年積極推動漁產加工廠認證輔導、冷鏈物流改善及海外行銷布局等措施。今年第二度參加澳洲食品展成果豐碩，不僅讓當地消費者認識台南虱目魚文化，也成功建立台南優質漁產的品牌形象。未來農業局將持續輔導業者強化產品差異化與市場競爭力，並結合中央資源，拓展更多國際市場機會，協助台南漁業逐步實現「立足國內、放眼國際」的目標。

更多新聞推薦

● 北部、宜花氣溫稍回升 中南部溫差大