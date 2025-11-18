南市府積極推動地方創生 規劃「農村×社區×青年創意」旅遊





臺南市政府積極推動地方創生，鼓勵各區團隊深耕在地產業，發展獨特文化與生活場域。為讓民眾更貼近在地故事，市府經濟發展局特別規劃「農村×社區×青年創意」主題旅遊路線，串聯七股漁村，帶旅客體驗漁村日常與地方創生的實踐成果，深入了解城市背後的人與土地的互動。

市長黃偉哲表示，七股以豐富的漁業資源聞名，是虱目魚與蚵仔的重要產地。近年返鄉青年結合創意與文化，注入產業新活力，讓漁村不只是產地，更成為生活、教育與文化的場域。返鄉青年除了延續傳統養殖技術，也融入社群經營、創意品牌與教育課程，讓產業價值與社區文化同步升級。

廣告 廣告

本次行程由在地團隊「股份魚鄉」講解，旅客可參與「食魚講堂」，透過互動課程認識虱目魚從養殖到上桌的完整過程，了解漁業永續理念，體驗海線生活的日常節奏，並認識漁村居民如何在環境保護與經濟發展之間取得平衡。旅程中還安排「虱目魚文創DIY」及「蚵殼風鈴製作」，參與者親手將漁村素材轉化為創意商品與手作作品，感受青年創意與在地文化的完美結合。

而「鹹鹹夢享村」是行程中亮點之一，由大臺南好生活協會進駐原後港國中閒置空間，整合在地居民與青年力量，打造兼具教育、文化與產業的地方創生基地。團隊以「共創、共享」為理念，推動食農教育與社區活動，串聯地方職人、農友與學校，傳遞永續生活與在地文化價值，展現社區自發創生的活力。這裡不只是展示空間，也是青年與社區實驗創新的場域，定期舉辦課程與體驗活動，讓民眾透過參與理解地方資源的可能性。

「黑琵食堂」位於黑面琵鷺保護區，採用自家友善養殖漁獲，料理新鮮安心，並獲米其林必比登推薦。餐廳透過「以餐帶遊」體驗，從餐桌延伸至海邊，讓旅客實地理解漁業文化與沿海生活，增添行程互動與文化深度。遊客在享用美食的同時，也能感受到保護生態與永續養殖的重要性，體會地方創生如何結合環境、教育與產業，創造多贏局面。

「股份魚鄉」由返鄉青年與在地漁民共同經營，提供魚塭踏查、食魚教育、漁產處理教學與自煮料理等多元體驗。透過魚塭生態、課堂教學與料理實作相結合的主題遊程，遊客能實地走入魚塭、認識食材來源，並提升漁產價值，促進社區經濟共榮。團隊也將漁業教育與社區產業結合，將產地的故事轉化為具吸引力的旅遊體驗，使地方創生的理念落實在每一次活動中。

經濟發展局長張婷媛指出，此次地方創生路線，將漁村日常、青年創意與社區活力完整串聯，讓旅客親身感受臺南從土地出發的共好力量。從漁村到生活，每一步都是地方創生的實踐，也是城市文化與產業共榮的具體呈現。透過這條旅程，民眾不僅認識在地產業與生活美學，也能看見臺南社區自發創生的韌性與魅力，感受地方創生如何從生活中生根，讓土地、社群與青年力量共同創造永續的未來。

更多新聞推薦

● 中敘外長聯合聲明稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責