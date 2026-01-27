南市府積極改善農水路 7年改善總長度達4.7條高速公路





台南市政府連續7年挹注資源改善農漁水路建設，合計投入經費達67.27億元，完成農水路改善總長度相當於4.7條中山高速公路，整體改善成果居全國之冠。市長黃偉哲今(27)日特別邀請農業部農田水利署副署長陳衍源等人一同視察將軍區馬沙溝農地重劃區市預算農路改善成果，期盼中央能持續支持農業建設，與市府共同打造優質的農業生產環境，保障農民權益與國家糧食安全。

黃偉哲表示，健全的農水路是農業發展根基，也是農村生活環境的重要指標。很多人重視路平與高速公路，但在農村最重要就是農路和水路，不僅關係到日常的交通出入，也影響到農漁產品的載運與品質，如果不改善，對於農村的生活與經濟將帶來實質上的不利影響。

黃偉哲指出，為提升農機具作業便利性及農產品運輸效率，市府七年來大筆投入農地重劃區農水路改善經費達35.53億元，其中包含中央補助緊急農水路改善經費10.54億元、早期農水路改善經費9.99億元及本市自籌市預算15億元。另外投入非農地重劃區農漁水路改善經費亦達31.74億元，完成改善農路約達1,743公里、水路約達226公里及漁路約達147公里，改善總長度約4.7條中山高速公路，成果全國之冠。

黃偉哲說，115年中央補助因財劃法修正及總預算尚未完成審查，導致地方政府推動農地重劃區之早期及緊急農水路改善經費較113年度及114年度大幅下降，對於台南市農業基礎建設推動將造成實質衝擊，今特別邀請農業部農田水利署一同實地視察緊急農水路改善工程，期盼中央能穩定支持農業建設，並持續投入補助農水路改善經費。

地政局長陳淑美說明，114年市府自籌市預算2.5億元，向中央爭取補助早期農地重劃農水路改善經費2.2億元及緊急農水路改善經費2.62億元，總計改善經費達約7.32億元，今年(115)仍持續自籌市預算2.5億元，等待中央經費支援，將持續打造安全、韌性且永續的農業環境，保障農民權益與國家糧食安全。

今日視察地點為將軍區馬沙溝農地重劃區東三路農路改善工程，該農路歷經長年使用破損且路旁雜草蔓生，市府自籌市預算225萬元由將軍區公所再行重新整修農路鋪設AC路面共808公尺，改善前路寬為4公尺，於114年8月間完工，改善後移除既有雜草灌木地盡其用約達5.4公尺，不僅提升大型農機具作業便利性，同時劃設路側邊線更能強化農民及用路人通行安全。

