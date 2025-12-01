南市府自建宜居小東社宅 招租

南市長黃偉哲及都發局長林榮川宣布宜居小東社宅自十二月十一日起正式受理申請，鼓勵符合資格者把握機會。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲及都發局長林榮川宣布宜居小東社宅自十二月十一日起正式受理申請，鼓勵符合資格者把握機會。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府都市發展局一日舉辦「宜居小東社會住宅」招租記者會，市長黃偉哲宣布自十二月十一日起正式受理申請，招租戶數三百七十六戶，特別保留「婚育房」提供新婚或育有六歲以下子女家庭申請，另納入「長者換居」方案讓弱勢長者能更有彈性選擇適合居住環境。

黃偉哲市長表示，宜居小東社宅供應戶數、公設與內部配備、居住環境均以高標準規劃，包含日照中心、幼兒園與店鋪等一應俱全，建築設計融入臺南特色，以「單伸手式住宅」展現空間美學，並榮獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類卓越獎」，可說是市府自辦社宅「旗艦案」，且基地位處市中心精華地帶，周邊有公園、火車站、成大商圈、轉運站及醫院，生活機能完整且交通便捷，可望成為兼具文化魅力與高品質綠生活的代表性場域。

都發局長林榮川指出，宜居小東為市府首座自建社宅，規劃地上十四層、地下三層，共一幢二棟建築，提供一至三房型，總計三百七十六戶，其中四成為優先戶，提供經濟或社會弱勢身分者申請，亦增加一成「婚育戶」，凡申請日前二年內登記結婚且婚姻存續，或育有六歲以下子女含胎兒者均可申請。林榮川說，宜居社宅採線上申請為主，年滿十八歲國民，設籍於臺南或於南市就業、就學有居住需求者，家庭成員需無自有住宅及未享政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準均可申請。