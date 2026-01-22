南市府與台灣棒球名人堂協會簽備忘錄

臺南市長黃偉哲與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署合作備忘錄，將攜手推動棒球文化保存與歷史展覽。（記者李嘉祥攝）

▲臺南市長黃偉哲與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署合作備忘錄，將攜手推動棒球文化保存與歷史展覽。（記者李嘉祥攝）

為深化棒球文化保存與推廣，臺南市長黃偉哲昨（廿二）日與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署合作備忘錄，雙方將共同辦理「臺南棒球歷史展覽」，並於亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，攜手推動地方棒球文化傳承。

黃偉哲市長表示，棒球是台灣國球，臺南更是台灣棒球文化重要發源地之一，長期培育基層選手、建設場地及推廣棒球文化，形塑代表性棒球城市形象；今年經典賽即將開打，特與台灣棒球名人堂協會簽訂備忘錄，為棒球文化保存與推廣邁出關鍵一步；亞太棒球訓練中心於賴清德總統擔任南市長時規劃，現已投入職棒賽事，成為重要訓練基地，未來將在此設立棒球名人堂，期盼讓更多國人認識棒球英雄的文化歷史，讓棒球持續發光發熱。

廣告 廣告

林華韋理事長指出，簽署合作備忘錄象徵南市重視棒球訓練與競技，更珍視棒球的記憶與文化保存，期盼在亞太棒球訓練中心設立的代表性保存空間，能讓歷史文化走進球場，讓回憶永續傳承。

體育局長陳良乾強調，雙方未來將共同規劃辦理棒球展覽，由台灣棒球名人堂協會負責展覽文物授權、運送安排，以及棒球歷史資料整理，體育局則負責展覽場地規劃、行政協助與溝通協調作業，確保展覽內容與策展品質，除促進棒球文化交流與傳承，也期盼系統性整合臺南棒球發展歷程與珍貴文物，未來也會結合地方資源與專業協會，讓棒球不只是競技運動，更能成為連結城市記憶與世代情感的重要文化資產。