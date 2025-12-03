南市府與華碩簽署合作備忘錄 打造全台首座AI City示範城市

臺南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓在國科會常務副主委蘇振綱見證下簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府於「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」宣布與華碩電腦合作，臺南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓在國家科學及技術委員會常務副主委蘇振綱見證下簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，國際大廠AMD亦同步響應支持，立委、議員等代表均出席，共同力挺臺南推動AI發展決心。

黃偉哲表示，臺南近年積極推動AI教育，甫結束的「總統盃AI素養爭霸賽」中，國小與國中學生以AI解題並跨組競賽，偏鄉國小組表現亮眼，凸顯臺南於AI素養教育累積已開始展現成果；南市研考會自2023年起與教育局合作，引導教師與學生將生成式AI作為學習輔助工具，除應用於教育外，也是現代城市治理的重要助力，像是災害通報、大量民眾湧入的1999市政服務熱線，或需即時分析的大量圖像與資料，AI 都能協助市府減少重複作業、人力負擔與閒置時間，並提升服務效率，期待透過與產業界合作導入更多創新解決方案，讓AI成為提升治理效能、讓市民更有感的關鍵力量。

研考會主委王效文說，隨著AMD研發據點正式落腳沙崙，三方將以AI發展為核心，從市民需求出發，共同推動台南下一階段的城市治理與產業創新藍圖；此次合作聚焦「智慧治理深化」、「產業數位賦能」與「在地人才培育」三大面向，市府將逐步開放各項市政數據，作為產業導入AI應用的「練兵場」，協助在地製造業從「自動化」走向「智動化」，同時也為 AI 新創團隊提供寶貴的技術驗證場域。

王效文主委也提及由華碩電腦領軍，結合工研院及超過80家產學研夥伴組成的「智慧機器人應用 SIG（Special Interest Group）」亦是此次合作的重要力量，強調機器人是AI落地重要載體，市府規劃完整產業聚落藍圖，未來將推動柳營科技工業區第三期擴建為「智慧機器人產業園區」，結合柳營在地強大金屬加工與精密機械的「隱形冠軍」聚落，並與AMD進駐的沙崙AI產業生態園區連結，形成「沙崙研發、柳營製造」的雙引擎架構，進一步打造台南為南台灣最重要的機器人研發與生產重鎮。

黃偉哲市長指出，AMD進駐帶來技術磁吸效應，再加上臺南具備全國最完整的綠電與國網中心網路節點優勢，將成為發展AI理想基地；市府會持續以務實方式推動公私協力，讓先進運算科技最終轉化為市民都能感受的暖心服務，為科技新城注入更多創新活水。