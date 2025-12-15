南市府舉辦丹娜絲風災感恩會 賴清德到場感謝救災夥伴
台南市政府14日在新營文化中心舉辦「台南丹娜絲風災感恩會」，向協助災區重建的240個公私部門團隊致上最深敬意。典禮在南瀛室內樂團溫暖悠揚的樂聲中揭開序幕，象徵風雨過後的希望與重生，市長黃偉哲親自頒贈感謝狀，賴清德總統也蒞臨現場，感謝所有救災夥伴發揮互助精神，共同守護台南家園。
賴清德總統表示，風災雖無情，但人民的情誼比風雨更堅韌。丹娜絲風災重創雲嘉南地區之際，來自各地的公私部門人員不分你我、日夜投入搶修與復建工作，展現台灣最珍貴的互助精神，讓受災家戶能夠儘快恢復正常生活，令人深受感動與敬佩。
市長黃偉哲表示，今年7月丹娜絲風災重創台南溪北及沿海鹽分地帶，造成多處公共設施與民宅受損。災後第一時間，行政院與市府迅速整合中央與地方能量，全力投入搶修、安置與復原工作。今日舉辦感恩會，就是要向所有在最關鍵時刻伸出援手的救災夥伴，致上最誠摯的謝意。
黃偉哲也向高雄市、屏東縣、台中市、新北市、桃園市、宜蘭縣及台北市等地方環保局，國軍後備指揮部、台電、台灣自來水公司、無償修繕工程團隊、農漁民組織、社福與宗教團體、民間搜救隊、企業捐助者與善心人士逐一頒贈感謝狀與感謝禮，感謝各界在最關鍵的時刻伸出援手，成為災民最堅強的依靠。
南市府指出，此次重建歷程充分展現「你我不分、同心同行」的力量。從企業動員工程團隊為弱勢家庭修補屋頂，到各行各業以專業與行動傳遞希望，都讓市府深受鼓舞。特別感謝賴清德總統的高度關心，以及當時擔任雲嘉南前進指揮所指揮官、公共工程委員會主委陳金德，協助整合中央與地方資源，推動重建工作順利進行。同時感謝所有跨越地域、身分與領域伸出援手的企業與善心人士，因為這份團結，讓受災居民重新看見前方的光亮。
