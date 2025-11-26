南市府表揚家庭教育輔導考核特優學校與學生 盼攜手溫馨家庭陪伴孩子成長

生活中心／綜合報導

台南市家庭教育中心今（26）日於永華市政中心2樓中庭舉辦「台南市114年深耕學校家庭教育學生主題創作暨家庭教育輔導考核表揚大會」，表揚4所考核特優學校及22組創作特優學生。市長黃偉哲在活動前特別抽空前往欣賞作品及向學生致意，並由市府副秘書長徐健麟代表頒獎表揚，市議員沈震東與立委林俊憲、陳亭妃服務處代表及各議員服務處代表也到場關心。

市長黃偉哲表示，家庭教育是孩子成長的基石，看到如此多學生踴躍投稿，運用圖文的方式，將家庭教育的觀念以輕鬆且溫馨的方式呈現，使人感受到溫暖，市府未來將持續挹注資源，結合學校專業與家長陪伴，攜手營造溫暖、支持的家庭環境，讓幸福在每個家庭中流動。



副秘書長徐健麟表示，本次獲獎每件作品充滿創意，有的描繪與家人吃麵的快樂時光，有的呈現與阿公阿嬤相處的溫馨片刻，透過繪畫作品展現在家庭中最美好的印象，深具意義。他建議這些作品未來可保存成電子檔，分享給更多人欣賞。

台南市政府表揚深耕學校家庭教育學生，市府副秘書長徐健麟代表頒獎表揚（圖／台南市政府）

教育局表示，良好的親子互動是家庭和諧的關鍵，南市學校在課程設計與家庭教育輔導上皆展現創意與成效，讓愛與關懷成為孩子健康成長的動力來源。

今日活動除表揚推展家庭教育工作輔導考核特優學校4所及家庭教育學生主題創作徵選特優學生22組，也同步展出特優學校的輔導成果及學生得獎作品，邀請獲獎學生到場分享創作理念。龍潭國小羅英倫同學以《我是阿爸的猴囝仔》為題，生動描繪父子間親密、逗趣的互動，呈現家人間無條件的支持與陪伴；下營國小林恆樂同學的作品《當我們老在一起》則細膩刻畫跨世代情感的延續，傳遞家庭教育中的溫情與承諾。

家庭教育中心說明，家庭教育輔導考核績優學校展現出完善的規劃與創新作法，或透過藝術創作引導學生以家庭為題，表達對家庭關係、親情互動與生活價值的體會，皆展現南市家庭教育的扎根成果，未來家庭教育中心將持續深化家庭教育的推展，讓家庭成為孩子幸福成長溫暖的起點。

