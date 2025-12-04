南市府表揚投資臺南企業 攜手強化產業關鍵力量

南市長黃偉哲、經發局長張婷媛表揚投資臺南企業，感謝優質企業選擇投資臺南，攜手市府強化產業鏈完整度。（記者李嘉祥攝）

歲末年終，臺南市政府於台南大員皇冠假日酒店舉辦「投資臺南企業表揚活動」，表揚投資會報列管的重大投資案、具高度指標性的國際大廠以及眾多深耕臺南、持續擴大投資的企業；市長黃偉哲總計頒發11家「投資臺南 卓越領航獎」及41家「深耕臺南 產業共榮獎」，感謝優質企業投資臺南，也恭賀企業搶得先機。

獲表揚企業中有多家已落實在臺南重大投資，包括AMD研發中心、貿聯國際台南廠、東京威力科創營運中心等；美商記憶體廠美光科技亦持續擴展營運據點；在商業部分，誠品生活、新光三越台南小北門店等也相繼進駐，為城市生活機能與消費環境注入新活力；三井 OUTLET PARK 台南二期預計115年第一季試營運，進一步放大商業集聚效益，帶動周邊服務業與觀光人潮成長；另，包括聲寶、啟賦科技、慶洲、南帝精密、昭盈交通等多加深耕臺南企業也擴大投資，展現對臺南投資環境與產業發展的高度信心，提升產業鏈完整度，也象徵臺南於科技製造、商業服務與智慧應用等領域發展潛力。

黃偉哲市長表示，招商引資不只是推動經濟成長的關鍵動力，更是打造市民生活重要基礎，近期台積電準備再到臺南設廠相關訊息令人振奮，為讓企業能在投資流程上更順暢，市府透過每月投資會報整合跨局處資源，加速各類型案件順利落實投資，讓企業在布局更順利、更有效率，也感謝企業夥伴與城市共同前行，希望能吸引更多企業加速布局臺南，打造更加繁榮、具競爭力的城市。

經發局長張婷媛說明，近年許多優質企業持續加碼投資臺南，從研發、擴增產線到營運據點設立，展現對臺南產業環境的信任，也推動城市在全球產業競爭中持續發展；每家投資企業都是推動城市成長的重要力量，希冀透過表揚活動讓投資企業感受市府的重視，也透過交流創造企業互動及未來合作商機，引領更多優質企業擴大投資，共同打造更具韌性的產業環境，帶動地方經濟成長與產業升級，也提供更多高技能與高薪就業選擇。