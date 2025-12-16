南市府表揚登革熱防疫志工 偕手衛福部感謝防疫夥伴

南市府衛生局十六日辦理頒獎典禮表揚登革熱防疫績優團體，市長黃偉哲與衛福部常務次長莊人祥共同感謝防疫團隊。(南市府提供)

記者王勗／台南報導

歷經去年登革熱嚴重疫情，南市今年迄今僅三例本土病例，有效控制本土疫情蔓延。南市府衛生局於十六日在永華市政中心辦理頒獎典禮，衛福部常務次長莊人祥到場肯定台南防疫團體的貢獻。市長黃偉哲也特別肯定區里共同落實各項防疫工作，守護市民健康。

莊人祥十六日現身頒獎典禮表示，南市登革熱防治相當完善，其中建置定點醫師診所針對疑似病例積極通報，有效發現社區隱藏個案，降低病毒傳播風險，另與國家衛生研究院合作分析病媒蚊指數與風險監測，及時動員社區志工進行環境孳生源清除與衛教宣導，有效減少病媒蚊孳生並提升民眾防治意識。

為防堵登革熱疫情，南市府登防中心今年特訂定防疫動員獎勵計畫，今年各區里共成立四一七隊防疫志工隊，截至十一月累積動員二二六四三三人次，清除一五二二七八個積水容器。登防中心也評選出績優的十五組防疫志工隊及十組校園防疫團體，由市長黃偉哲親自頒發獎座及禮券獎勵。

監測區排名前十包括北區仁愛里、永康尚頂里、南區南都里、新營新北里、安南區安富里、中西區永華里、仁德仁義里、安平區建平里、東區和平里、歸仁後市里；非監測區五名則包括官田區隆田里、柳營區重溪里、龍崎區崎頂里、東山區東山里。校園防疫排名則是北區立人國小、仁德區仁德國中、東區勝利國小、七股區七股國小、北區成功國中、新營區南新國中、佳里區佳里國小、南區省躬國小、安南區海佃國小及仁德區仁德國小。

黃偉哲強調，時序雖然已經入冬，但溫度仍適合斑蚊生長繁殖，提醒市民持續落實「巡、倒、清、刷」攜手齊心守護健康家園。