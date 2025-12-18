南市府表揚績優環保志義工

南市環保局表揚績優環保志義工、環教志工、水環境守護志工隊，由各區長代表出席領獎，副秘書長殷世熙感謝為臺南環境與生態付出。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府環保局昨（十八）日舉辦「一一四年臺南市環保績優表揚頒獎典禮」，副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲頒發十二個獎項，向長期投入環境保育的志義工、民間企業、學校及團體致謝意，現場超過二百位得獎者出席領獎，其中有五位年逾九旬的長青環保志義工出席。

今年表揚對象包括十二名長青志工、一百一十五名績優環保志義工、十名績優環教志工、廿三區績優環保志義工中隊、十三隊績優水環境守護志工隊，以及八隊榮獲金水獎的水質監測隊伍；另也頒獎給轄內二間獲臺美生態學校綠旗認證的學校、就間銀牌認證學校、九個推動環境教育績優單位，以及五十九家響應綠色消費的綠色採購績優企業，並為二隊新成立的水環境守護志工隊授旗，感謝所有單位一整年的付出與努力。

黃偉哲市長指出，臺南目前有六一四隊超過二萬六千名環保志義工，平日協助社區清掃、維護環境，並在各地推動環境教育，是城市穩定向前重要支柱；尤其今年颱風重創南市，感謝志工第一時間投入協助，陪伴臺南度過最艱困的時刻，也期盼更多市民加入環保志願服務，共同打造永續城市。

殷世熙副秘書長肯定志義工長輩為環境不辭辛勞地付出，為環境盡心盡力，是環境永續發展中不可或缺的力量，也是臺南的福氣。

環保局代理局長許仁澤感謝志義工、環教志工、企業及學校一年來的努力，使臺南環保績效長年名列前茅，期望大家攜手持續朝永續與淨零目標邁進。