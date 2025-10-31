南市府補助家戶屋頂設置太陽光電 受理至11月30日截止





臺南市推動再生能源政策不遺餘力，114年市府自行編列之光電補助款新臺幣600萬元申請踴躍，總預算自今年3月6日公告迄今已全數用罄。今年市府向中央爭取補助款更加碼4,500萬元辦理「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，提供家戶屋頂設置太陽光電者每瓩 (kW) 3,000元獎勵，受理時間至11月30日截止。

市長黃偉哲指出，在住家屋頂設置太陽光電系統，除可透過發電獲得每月的額外收益，亦可延長屋頂使用壽命，並達到隔熱降溫、節能減碳等效益。目前提供民眾申請之相關獎勵及補助金刻正開放辦理中，歡迎符合獎勵資格條件之市民朋友把握時間踴躍申請。

廣告 廣告

經濟發展局局長張婷媛表示，市府自編預算補助屋頂光電部份申請踴躍，迄今已用罄；但目前臺南市「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」中央補助款仍充裕，民眾若於臺南市轄內之H類 (使用執照建物用途) 建築物屋頂設置太陽光電發電設備，且屋頂面積小於1,000平方公尺以下，屬今年1月1日起取得設備登記文件者，歡迎在11月30日前提出獎勵申請，每瓩獎勵費用為3,000元，單案最高獎勵30萬元。

114年之相關申請規定及表單格式皆已公告於【臺南陽光電城資訊網】(https://reip.tainan.gov.tw/屋頂加速申請表單/)，符合資格之申請者可至網站查詢下載並填寫完成後郵寄或親送至臺南市政府經濟發展局能源科 (臺南市新營區民治路36號)，有任何疑問皆可撥打市府「經發局能源科專線 (06-6351458)」或「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫-專案辦公室 (06-6327019)」洽詢。





更多新聞推薦

● 謝龍介發布「團結台南聯合看板」 宣布他的市長選戰開始備戰