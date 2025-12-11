南市府解編約500公頃公設保留地 節省1,500億用地取得費用





臺南市政府都發局積極推動公共設施保留地專案通盤檢討，今年已辦理39處都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討及永康等24處都市計畫定期通盤檢討，合計解編全市約500公頃私有公設保留地，節省市府約1,500億用地取得費用，並透過整體開發或回饋取得及興闢約117公頃公共設施。

都發局指出，截至114年底，包含烏山頭、虎頭埤、關子嶺、台南都會公園、山上、楠西等6處公共設施保留地專通案及變更新化都市計畫(第三次通盤檢討)第一階段及第二階段、變更下營都市計畫第四次通盤檢討案、及安平港特定區等案，均已發布實施；各級都委會已審定待核定計有曾文水庫、變更安定都市計畫第五次通盤檢討案、原臺南市主要計畫等計畫區；其餘都市計畫區皆已進入內政部審議程序。

另外，臺南榮家已完成搬遷，原址並已展開市地重劃作業，遷建後的原址機關用地活化再利用，配合分期分區發展計畫之市地重劃計畫書辦理進程，都市計畫第一階段已於110年6月3日發布實施，第二階段則於114年8月19日發布實施。

全案都市計畫規劃內容，整體公共設施用地(公園、停車場、廣場、道路、車站、公園道等)比例達總面積約43.75%，其他則配合車站周邊發展需求規劃為住宅區跟商業區(佔總面積約56.25%)，讓整體生活環境品質更為提升。於榮家既有樹木密集處劃設2處公園用地(共約1.02公頃)做為地區開放空間，讓樹木植栽可盡量原地保留。

至於鐵路地下化後林森車站旁規劃為停車場用地(約0.46公頃)，提供民眾轉乘大眾運輸停車使用。此外，原榮家區內既有的榮光大道劃設為南北向的主要道路，東西向則預留崇學路未來打通至鐵路地下化後地面層公園道之空間。延續周邊地區空間紋理，原則採集中留設公共設施及大街廓配置，朝多元都市功能發展空間規劃。市地重劃完成後，將可增加地區開放空間，提升市區生活機能，並帶動地區發展。

