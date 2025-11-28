南市府贈永福國小身心障礙者繪本 盼透過教育扎根平權理念





響應每年12月3日國際身心障礙者日，臺南市政府社會局28日於永福國小舉辦「認識讓我們更親近」贈書記者會暨局處友善行動發表活動。社會局局長郭乃文致贈60冊認識身心障礙者特質的繪本作為融合教育教材，由永福國小校長楊淑晏代表接受，觀光旅遊局丁玲琍專門委員亦分享虎頭埤風景區身障日優惠措施、台南市聽障體育運動協會也捐贈2本手語書給永福國小，社會局郭局長現場加碼再贈4冊手語書，現場氣氛溫馨融洽。

市長黃偉哲表示，本次贈書不僅象徵市府重視多元文化與尊重差異，也透過跨局處合作與民間團體參與，強化社會對「障礙」的理解。唯有正確認識每一個人不同的需求、特質，理解相互的差異，才能帶來真正的友善與共融，期望每位學生都能在生活中自然學習同理與支持的實益，打造真正友善的城市。

本次記者會共有永福國小4班100位師生參與，社會局安排「HAPPY姐姐」以繪本說故事帶領學生認識視覺障礙、肢體障礙、自閉症等障礙者需求。台南市聽障體育運動協會也特別帶現場的貴賓、師生一起學習中西區的手語打法。永福國小表示，學校推動融合教育不遺餘力，後續將於晨光時間或相關課程中持續運用捐贈書籍，讓孩子可學習正確且友善的助人方式，也理解並不是每一個障礙者都一定需要被協助，詢問、理解並依對方的需要給予支持更是重要。

社會局長郭乃文表示，推動身心障礙者平權是市府團隊共同努力的目標，市府透過持續改善無障礙環境、多元化的社會福利服務等從生活各層面支持障礙者。郭乃文也與現場學生分享，人一生中要學習3件事，分別是勇氣、調適與支持自己成為生命主角。

