南市府辦投資臺灣方案說明會 分享企業轉型升級與資金申請實戰經驗 歡迎企業報名

毫無疑問，Erling Haaland是當代足壇最具代表性的射手之一。他以驚人的進球效率、強悍的身體素質與冷靜的禁區終結能力，迅速奠定了曼城與挪威隊的核心地位。自加盟曼城以來，他已收穫英超、足總盃、聯賽盃與歐冠等多項冠軍，更打破英超單季進球紀錄，成就斐然，堪稱新世代前鋒的典範。

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