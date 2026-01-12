南市府辦理財產申報公開抽籤作業 展現廉潔施政與程序透明決心

南市府辦理114年度公職人員財產申報實質審查暨前後年度財產比對公開抽籤會議。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府12日於永華市政中心辦理「114年度公職人員財產申報實質審查暨前後年度財產比對公開抽籤會議」，由政風處副處長葉鴻銘主持，在各單位共同見證下順利完成抽籤程序，展現廉潔施政與程序透明決心。

南市政風處長張堯星表示，依法務部函示114年度公開抽籤實質審查比例定為10%（無條件進位取整數），前後年度申報財產比對以前述抽中的實質審查人員中另抽2%進行比對；114年度市府政風處受理申報人員合計35人，經公開抽出4人辦理實質審查、1人辦理前後年度財產比對，政風處將透過法務部「公職人員財產申報系統」進行中籤人員財產資料查調及實質審核作業，期望達成零裁罰目標。

葉鴻銘副處長強調，公職人員財產申報制度並非對同仁操守的質疑，而是本於「陽光是最好的防腐劑」理念精神，在公開、公正的程序下，保障依法申報同仁的誠信與權益，未來也會持續強化政府廉潔形象，讓廉能治理在陽光下穩健前行。