南市府辦理防救災聯合演練 強化社福機構災害應變量能





臺南市政府社會局6日在關廟區悠然山莊安養中心舉辦「114年度臺南市社會福利機構防救災示範觀摩聯合演練」。本次演練結合關廟區公所、台灣電力公司及臺南市政府消防局、災害防救辦公室等單位合作辦理，共有來自老人福利機構、身心障礙福利機構及兒童少年安置機構等逾170位代表參與觀摩，藉此提升各機構防災意識與實務應變能力。

市長黃偉哲表示，臺南市現有140家社會福利機構，包括112家老人福利機構、25家身心障礙福利機構及3家兒童少年安置機構。隨著近年極端氣候加劇、災害型態日益多元，政府與各類照顧機構須同步強化災害風險意識與防救災能力。透過實地演練與經驗觀摩，希望協助各機構將學習成果融入日常運作中，強化災前整備與災中應變作為，確保服務對象與照顧人員的生命與財產安全。

社會局長郭乃文表示，防救災工作必須仰賴公私協作與跨域整合，方能有效減少災害衝擊，保障弱勢族群安全。此次演練以模擬風災、地震及停電等複合式災害為情境主軸，演練內容涵蓋災前整備、風災警戒啟動、停電應變處置、緊急後送醫療與災後環境清消等項目，全面驗證應變計畫的可行性與操作性。

