南市府辦行銷會 力推庇護年節禮

南市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、勞發署副分署長許慧香及五大總工會代表推薦臺南七家庇護工場年節禮盒與開運年菜，呼籲社會大眾踴躍訂購。（記者李嘉祥攝）

舊曆年節將近，臺南市政府勞工局昨（七）日於官田區農會超市前廣場辦理「馬上幸福過好年－臺南庇護年節禮」行銷會，市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、勞動力發展署副分署長許慧香及五大總工會代表聯合推薦臺南轄內七家庇護工場年節禮盒與開運年菜，呼籲社會大眾踴躍訂購，以行動守護弱勢就業。

黃偉哲市長表示，臺南庇護工場年菜與年節產品品質或味道都不輸五星級飯店，過年大家都會採買年菜與禮品，選擇庇護工場產品不僅美味且兼具公益價值，市府帶頭響應鼓勵各局處採購，也呼籲企業、工會與市民響應，讓身心障礙朋友獲得穩定就業機會。

王鑫基局長指出，此次行銷活動結合七家庇護工場推出十二款年節禮盒與開運年菜，從主菜年菜、飯後甜點到賀卡、對聯一應俱全；年節禮六道經典年菜由通過雙認證的喜憨兒台南庇護工場製作，另還有蔬食組合，即日起至二月二日單品預購有折扣。

展翼烘焙坊「金馬躍鯉禮盒」是年節下午茶不二選擇，消費滿額可享免運，買越多折扣越多；菩提澄園「澄馬成福禮盒」內容多元，十六日前預購可享早鳥優惠價；蓮心園「日曬米+紫蘇梅禮盒」採農藥栽培與自然日曬；小品食光「雲朵食光寶盒」內含物可自行搭配；吉茂及創義庇護工場也推出客製萌駿福枕、絢馬招福墊、馬將軍門神對聯等節慶小物。

王鑫基局長說，購買庇護工場產品還可參加臺南購物節的抽獎，鼓勵企業、機關團體及市民踴躍訂購，將「最有溫度的禮物」送給親朋好友，幫助更多身心障礙朋友穩定就業。