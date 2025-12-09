南市府連3年推動扶輪之子認養計畫

南市長黃偉哲、社會局長郭乃文感謝國際扶輪3470地區總監莊和達及各扶輪社連續三年與市府合作推動扶輪之子認養計畫，提供學雜費及學用品補助讓弱勢學子安心就學。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、社會局長郭乃文感謝國際扶輪3470地區總監莊和達及各扶輪社連續三年與市府合作推動扶輪之子認養計畫，提供學雜費及學用品補助讓弱勢學子安心就學。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府與國際扶輪三四七○地區今年再次合作啟動「二零二五至二六年扶輪之子認養計畫」，提供六百一十一名兒少學子每人一萬二千元學雜費及學用品補助，總額達到七百三十四萬餘元；市長黃偉哲九日頒贈感謝狀，感謝地區總監莊和達及各扶輪社對兒少照顧的長期投入，與市府合作為弱勢學子提供支持，確保教育不中斷，為孩子打造更穩固的未來。

黃偉哲市長表示，國際扶輪三四七○地區長期關懷弱勢兒少，連續三年推動「扶輪之子認養計畫」，結合社會局、家扶中心、學校，提供有心向學但經濟條件受限孩子實質幫助，讓其安心學習與成長，這份支持不僅是即時的幫助，更是愛與善的傳遞，也與SDGs優質教育精神相契合，鼓勵受助孩子藉由支持突破困境，展開更好未來。

社會局長郭乃文指出，市府持續透過跨單位媒合，為弱勢家庭孩子串接更多就學資源，扶輪社會員長年與社會局合作，透過社工人員專業回饋，扶輪社以同理視角理解弱勢家庭所承受的現實壓力，也看見家長在資源有限下仍努力守護孩子受教權益的堅韌，持續以具體行動分擔家庭壓力，也期盼藉由實質支持讓家長更安心，並讓孩子能在充滿希望的環境中自信成長。

郭乃文局長也提及為強化社會安全網及就近服務弱勢家庭，市府成立安平、安南、北門、玉井、善化、曾文、新豐、新營、永康、東區、南區及北區等十二處社會福利服務中心，民眾生活遭遇緊急變故或經濟困難均可尋求協助。