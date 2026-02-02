南市府邀府城盃國際青年七人制橄欖球國外選手走訪歷史景點 深化城市交流

南市體育局邀參與府城盃國際青年七人制橄欖球國外選手走訪歷史景點，深化國際體育與城市文化交流。（記者李嘉祥攝）

▲南市體育局邀參與府城盃國際青年七人制橄欖球國外選手走訪歷史景點，深化國際體育與城市文化交流。（記者李嘉祥攝）

「2026年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽」2月於臺南市登場，除精彩賽事交流外，臺南市政府亦特別規劃城市參訪活動，邀各國青年選手走訪具代表性的歷史景點，透過實地參訪與文化導覽，讓來訪隊伍在競技交流之餘，也能深入認識臺南深厚的歷史底蘊與城市魅力。

日本鶴來高校、韓國大邱高中、韓國明錫高中、香港長沙灣天主教英文中學及臺南第一高級中學等五支隊伍參與城市參訪活動，包括參觀安平樹屋感受自然與歷史建築交織的景觀，以及造訪億載金城與安平古堡了解臺南歷史起點，再到林貨體驗歷史建築再利用與文創特色，讓各國青年選手對臺南留下深刻印象；南一中亦特別準備紀念品致贈各國隊伍，象徵友誼長存。

體育局長陳良乾表示，此次邀請賽除提供國際青年運動交流平台外，也希望透過城市參訪行程促進文化互動與城市行銷，城市參訪以安平歷史園區為主軸，希望讓國外青年選手感受臺南友善、熱情且富含文化底蘊的城市氛圍，進一步深化國際體育與文化交流效益。

陳良乾局長強調，未來會持續結合大型體育活動與觀光文化資源，推動運動觀光與城市行銷，吸引更多國際賽事與青年交流活動於臺南舉辦，逐步打造兼具運動競技、文化體驗與觀光特色的國際友善城市形象，讓更多國際旅客透過體育賽事認識臺南，持續提升城市國際能見度與交流深度。