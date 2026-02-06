南市府針對寒流急凍啟動跨局處應變 加強整備工作提醒民眾做好禦寒措施

南市府針對寒流急凍啟動跨局處應變，加強整備工作，並提醒民眾做好禦寒措施。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市府針對寒流急凍啟動跨局處應變，加強整備工作，並提醒民眾做好禦寒措施。（記者李嘉祥翻攝）

依據中央氣象署最新預報資料顯示，受鋒面通過影響，臺南市6日雲量增多，局部地區有短暫降雨。隨著寒流逐漸南下影響，7日晚間起氣溫將下降，8日至9日清晨為最冷時段，臺南市夜間及清晨氣溫最低溫可達到約11度，在輻射冷卻效應影響之下，局部地區會發生7至9度低溫。市長黃偉哲要求市府團隊提高警覺，加強整備應變工作，並提醒市民留意氣溫變化，做好禦寒措施。

市長黃偉哲表示，因應此波寒流及低溫影響，已要求市府農業、民政、社會、衛生、消防等相關局處及37區公所，依權責落實各項整備應變作為，持續宣導農、漁、畜牧業者加強防寒措施，並視氣溫變化適時啟動街友、獨居長者及弱勢族群低溫關懷機制，以降低低溫對民生及產業造成的衝擊。

市府秘書長兼災害防救辦公室主任尤天厚說，此次寒流影響期間，臺南市早晚明顯轉冷，且因東北風增強，沿海地區有平均風力6級以上或陣風8級以上發生機率，海象轉差，提醒民眾於海邊活動或海上作業務必提高警覺，注意風浪變化並確保自身安全；寒流預計9日白天後逐漸減弱，惟早晚仍偏冷，也請民眾持續留意天氣資訊。

市府消防局長兼災防辦副主任楊宗林指出，寒流影響期間，民眾居家門窗多緊閉，呼籲使用瓦斯爐、熱水器或電暖器具時應特別注意室內通風狀況，避免一氧化碳中毒，並加強防火及用電安全，確保居家安全無虞。

市府災防辦公室王雅禾參議強調，目前正值冬季流感好發季節，寒冷天氣易誘發呼吸道及心血管疾病，提醒民眾應注意手部衛生及咳嗽禮節，減少前往人潮擁擠場所，並避免長時間暴露於低溫環境中，家中如有長者及幼童，應特別注意頭、頸、手腳保暖，確實做好各項禦寒準備。