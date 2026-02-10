南市府非暑期工讀報名起跑 邀學子累積公共參與經驗

南市府每年非暑期工讀都吸引大批學子報名，今年工讀報名起跑，邀學子把握機會走進市政第一線，累積公共參與經驗。（記者李嘉祥攝）

▲南市府每年非暑期工讀都吸引大批學子報名，今年工讀報名起跑，邀學子把握機會走進市政第一線，累積公共參與經驗。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府今年4至6月公部門非暑期工讀即日起開放報名，受理時間至3月3日夜間11時59分；市長黃偉哲歡迎青年學子把握機會走進市政第一線，透過實際參與行政工作提早培養職場力，為未來職涯發展奠定基礎。

黃偉哲市長表示，青年是城市持續前進的重要力量，也是公共政策創新不可或缺的夥伴；市府自113年推動公部門非暑期工讀，希望青年求學階段善用課餘時間進入公共服務現場，將課堂所學與真實社會連結，從服務中理解城市運作，進一步培養責任感與公共參與意識，也為城市注入更多青春與創意。

廣告 廣告

研考會主委王效文指出，公部門非暑期工讀不僅是一份工作，更是一段探索職涯、認識城市、累積公共參與經驗的重要學習歷程；此次公部門非暑期工讀由市府16個局處提供共28名工讀職缺，工作內容涵蓋行政文書、檔案管理、文宣設計、旅遊諮詢等，工讀時間規劃具彈性，協助青年學子在兼顧課業的同時，累積實務經驗。

王效文主委進一步說明，非暑期工讀對象為具中華民國國籍，且設籍臺南市或就讀於臺南市大專院校或研究所的在學生，報名採線上上傳表件方式辦理，邀請青年把握機會，走進市政現場，為未來累積實力。報名簡章可至臺南市政府研究發展考核委員會官方網頁「最新消息」專區下載。