南市府響應守護海洋淨灘行動
▲南市府響應美光淨灘行動，號召全民公私協力守護臺南海岸。（記者李嘉祥攝）
美光科技七日於臺南安平觀夕平台舉辦「守護海洋、永續環境」淨灘活動，吸引上百位志工與眷屬熱情參與；臺南市副市長趙卿惠也到場響應，感謝企業及社會團體投入環境保護行動，並呼籲全民共同守護臺南美麗的海岸線。
美光志工團隊手攜手進行海岸清理，短短數小時內就清理出大量塑膠瓶、瓶蓋、吸管等海漂垃圾，讓觀夕平台恢復潔淨風貌。許多參與者均希望透過行動喚醒更多人珍惜自然環境。
市長黃偉哲表示，觀夕平台是臺南重要的海岸景點，也是城市形象的象徵，透過淨灘活動不僅能減少海洋廢棄物對生態的危害，更能喚起市民對環境永續的重視，感謝美光科技不僅投資臺南，並以實際行動展現對在地環境的關懷。
趙卿惠副市長說，永續發展不只是口號，而是每一項實際行動的累積，市府持續推動「減塑行動」、「淨零排放」等政策，並與企業、社區及環保團體合作，感謝美光科技以創新科技及實際行動彰顯企業社會責任與公共價值兼具的合作典範，實踐永續發展目標。
經濟發展局長張婷媛感謝美光不僅在臺南帶動產業發展，更以企業力量落實企業社會責任，投入環境保護、教育推廣與社區關懷等，展現科技業推動永續城市的典範；她也強調，環境保護不僅是一日活動，而是持續的生活態度，期待有更多企業與團體加入環保行列，攜手打造更美好的永續城市願景，讓臺南成為兼具文化、美景與永續精神的宜居城市。
